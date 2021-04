Adriano Aguzzi gegen Alex Baur - USZ-Mediziner beleidigt «Weltwoche»-Journalist auf Twitter als «Arschloch»

Baur hatte Aguzzis Aussagen zur Corona-Pandemie in einem Artikel der «Weltwoche» kritisiert.

Schlagabtausch auf Twitter: Zwischen dem «Weltwoche»-Redaktor Alex Baur und dem Neuropathologen Adriano Aguzzi vom Universitätsspital Zürich brodelt es. So postete Baur am Donnerstagabend eine Konversation zwischen den beiden, wo ihn Aguzzi als «Arschloch» betitelt.

Aguzzi kritisierte zuvor in einem Post die Berichterstattung der «Weltwoche»: «Der vorbestrafte ‹ Journalist › Baur legt mir Worte in den Mund, die ich nie gesagt habe. Baur verunglimpft meine Forschung, hat aber die Schule abgebrochen und noch nie eine Uni von innen gesehen. Seine grösste Lebensleistung besteht darin, dass er rechtskräftig verurteilt wurde.»

Der Neuropathologe bezieht sich auf einen Artikel vom 20. April, der in der «Weltwoche» erschienen ist. Alex Baur kritisierte darin, dass Aguzzi zu Beginn der Pandemie im März 2020 zu einem «totalen Lockdown» aufrief. «Andernfalls würden bis Ende März 50'000 Menschen erkranken.» Die Neu-Infektionen seien aber bereits am 15. März rückläufig gewesen, schreibt Baur. Später habe er zudem von «60'000 Toten bis Juli» gesprochen.

Bereits zwei Jahrzehnte zuvor habe sich Aguzzi mit «apokalyptischen BSE-Szenarien grandios verhauen». Und auch jetzt habe sich Aguzzi mit einer Aussage im italienischen Fernsehen, Italien habe die Krise besser gemeistert als die Schweiz, vertan. Die «Realität» sei: «Gemessen an der Bevölkerung hat Italien trotz viel härterer Massnahmen bislang 57 Prozent mehr mit oder an Covid-19 Verstorbene zu beklagen als die Schweiz.» Aber von dieser «Realität» habe sich «Wahrsager Aguzzi noch nie beirren» lassen.

«Sie machen sich strafbar»

Die Kritik an seinem Artikel will Baur nicht auf sich sitzen lassen und konterte: «Herr Adriano Aguzzi – Sie haben jetzt die Gelegenheit, sich bei mir in aller Form zu entschuldigen. Ich bin nicht vorbestraft, wurde nie strafrechtlich belangt. Sie betreiben neben Beschimpfung (‹Arschloch›) auch noch üble Nachrede. Sie machen sich strafbar – ist Ihnen das bewusst?»