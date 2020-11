Martin Waser tritt per Ende Juni 2021 zurück.

Das Universitätsspital Zürich steht in den vergangenen Monaten oft in Kritik.

Martin Waser ist Spitalratspräsident des Universitätsspitals Zürich (USZ) – noch. Er wird Ende Juni 2021 von seinem Amt zurücktreten, wie die kantonale Gesundheitsdirektion am Montag in einer Mitteilung schreibt. Nach gut sechs Jahren im Amt habe Martin Waser den Regierungsrat über seinen Rücktritt per 30. Juni 2021 informiert. Auch Vizepräsident Urs Lauffer und Annette Lenzlinger, weiteres Mitglied des Spitalrats, werden ihre Mandate niederlegen.