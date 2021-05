Manchester-United-Fans stoppen Liverpool-Car und zerstechen Pneus

Erneute Proteste vor Old Trafford : Utd-Fans stoppen Liverpool-Car und zerstechen Pneus

Am Donnerstagabend sollte in Manchester die Partie zwischen United und Liverpool stattfinden. Ob es dazu kommt, ist fraglich.

Das Spiel gegen Jürgen Klopps FC Liverpool war am 2. Mai abgesagt worden, weil ein Fan-Protest eskaliert war. Die Anhänger des englischen Rekordmeisters hatten den Rasen im Stadion Old Trafford gestürmt, um gegen die US-amerikanischen Inhaber des Clubs zu protestieren. Nach einem lautstarken Protest der Fans mit Transparenten und Leuchtfackeln gegen die umstrittene Glazer-Familie, die 2005 die Mehrheit an dem Traditionsverein übernommen hatte, waren einige der Anhänger auf den Rasen im Old Trafford gelangt. Daraufhin war die Partie wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden.