Utzenstorf: Tödlicher Unfall auf A1 – wegen Sprengung?

Unbekannte sprengten in der Nacht auf Donnerstag einen Bancomaten in Wabern BE.

Auf der A1 bei Utzenstorf BE kam es am Morgen um 5.10 Uhr zu einem schweren Auffahrunfall. Dies meldet die Kantonspolizei Bern am Donnerstagnachmittag. Dabei kam ein Mann ums Leben. Er war mit seinem Auto am Stau-Ende auf einen Lastwagen aufgefahren. Er wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Schutz und Rettung Bern geborgen werden.