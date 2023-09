In der Nacht auf den 5. September ist in Utzenstorf BE ein weiterer Bancomat gesprengt worden.

Im September 2020 erlebten sie eine Bancomatensprengung am Bahnhof Utzenstorf und erkannten das Geräusch der Detonation wieder, «wir wussten sofort, dass ein Geldautomat gesprengt wurde», sagt die Familienmutter. Bei der Postfiliale an der Untersdorfstrasse in Utzenstorf erblickte am Morgen der Sohn die Zerstörung: «Überall lagen Glasscherben, der Bancomat war nicht mehr da», sagt der 33-Jährige.