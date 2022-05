Lindenring: Uzwiler rätseln um Elefanten 

In Uzwil SG gibt es ein Gesprächsthema Nummer eins: Die farbigen Elefanten, die um den Gemeindeplatz und den Lindenring stehen. Warum diese dort sind, weiss jedoch niemand so genau.

1 / 7 Das ist einer der ungefähr 25 Elefanten, die im Uzwiler Stadtzentrum zu sehen sind. News-Scout Die Elefantenherde sorgt für regen Diskussionsstoff bei Anwohnenden. Eva Razdik Laut einer Uzwilerin wisse niemand so genau, was es mit den Elefanten auf sich hat. News-Scout

Darum gehts Momentan wird das Uzwiler Stadtzentrum von ungefähr 25 Elefanten-Statuen geschmückt.

Doch was es mit den Elefanten auf sich hat, ist den Anwohnenden ein Rätsel.

Der Uzwiler Gemeindepräsident erklärt, dass die Elefanten schaffen, was Absperrungen nicht können.

Seit mehreren Wochen stehen im Uzwiler Dorfzentrum ungefähr 25 Elefanten-Statuen. Die bis vor kurzem noch weissen Elefanten leuchten nun seit Sonntag in frühlingshaften Farben. Doch was die Elefanten überhaupt dort machen, weiss niemand so genau.

«Die Elefanten sind das Gesprächsthema Nummer eins in Uzwil», sagt eine 50-jährige Uzwilerin zu 20 Minuten. Es sei lustig, die fragenden Blicke der Leute zu sehen, die jeweils an den Statuen vorbeigehen. Man sehe den Leuten an, dass sie sich fragen: «Was machen eigentlich diese Elefanten hier?»

Elefanten sollen blaue Schafe ersetzt haben

Eine passende Erklärung dafür habe niemand so genau. «Das einzige, was ich mir zusammenreimen kann, ist, dass man dadurch verhindern möchte, dass Autos auf dem Platz abgestellt werden können», so die Uzwilerin. Sie verstehe aber einfach nicht, warum Elefanten und nicht ein Tier, das ein Bezug zu der Schweiz hat.

Vor der Elefantenherde haben bereits andere Tiere das Stadtzentrum geschmückt – nämlich blaue Schafe. Auch was es mit diesen auf sich hatte und wo sie hin sind, ist für die Uzwilerinnen und Uzwiler ein Rätsel.

Elefanten schaffen, was Absperrungen nicht können

20 Minuten hat beim Uzwiler Gemeindepräsidenten Lucas Keel nachgefragt, ob er Licht ins Dunkle bringen kann. Seine etwas künstlerische Antwort lautet: «Die Elefanten haben Masse und machen sichtbar, wo sich Energie im Zentrum Uzwil sammelt.» Ausserdem würden die «sympathischen Tiere» schaffen, was Pfosten, Ketten und Absperrungen nicht können: «Sie werden positiv wahrgenommen und organisieren gleichzeitig», sagt der Gemeindepräsident.

Wie Keel erklärt, seien die blauen Schafe früher eingesetzt worden, um das Bewusstsein für den öffentlichen Raum zu schärfen. «Leider waren sie zu fragil und zu schnell beschädigt und mussten darum weiterziehen», sagt er. Die Elefanten seien robuster und sehr begehrt. «Menschen streicheln ihnen beim Vorbeigehen über den Rücken, Hunde bellen sie an und Kinder reiten auf ihnen», so Keel.

Doch wieso Elefanten?

Die Frage, wieso man sich genau für Elefanten entschieden hat, erklärt Keel wie folgt: «Einer von Hannibals Elefanten hat bei seiner Alpenüberquerung in Uzwil einen Stosszahn verloren.» Ausserdem würden Elefanten für Kraft, Weisheit und ein langes Leben stehen. «Sie haben in der Auswahl gegenüber anderen Tieren und Varianten obsiegt», so Keel.