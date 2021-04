Der FC Basel ging als klarer Favorit in die Partie gegen Schlusslicht Vaduz, sind die Bebbi doch noch ungeschlagen gegen die Lichtensteiner. Die Partie begann ruhig, beide Teams tasteten sich zuerst einmal ab. Nach einer guten Viertelstunde hatte dann Kalulu den Führungstreffer auf dem Fuss, scheiterte jedoch kläglich an Vaduz-Verteidiger Schmied. In der 37. Minute dann der Schock für den FC Basel. Nach einem Eckball der Vaduzer wurde Schmied im Strafraum alleine gelassen und konnte den Ball ungestört mit dem Kopf über die Linie drücken. Mit der 1:0-Führung für Vaduz ging es dann auch in die Pause.

Die Basler kamen aber besser aus der Kabine und drückten auf den Ausgleich. Der Rückkehrer Valentin Stocker war dann persönlich für das 1:1 zuständig. Pululu dringt in den gegnerischen Sechzehner vor, spielt den Ball steil auf Petretta, der ihn vors Tor bringt. Da trifft Stocker den Ball nicht richtig und so stolpert Simani das Spielgerät ins eigene Tor. Vaduz hatte in der zweiten Halbzeit aber die besseren Chancen. Nur dank einem überragenden Heinz Lindner konnte der FCB auf ein Remis hoffen. Doch in allerletzter Sekunde erzielen die Vaduzer den 2:1-Siegtreffer. Wieder kassieren die Basler ein Tor nach einem stehenden Ball. Wie in der ersten Halbzeit trifft Schmied per Kopf zum Last-Minute-Sieg. Die Vaduzer geben somit die rote Laterne an den FC Sion ab.