Europa-Coup in Konya: Vaduz-Spieler schwärmt nach Sensationssieg – Türken schämen sich

Mit seinen zwei Toren hat Cédric Gasser grossen Anteil am Weiterkommen in der Conference-League-Quali gegen Konyaspor. Twitter

Darum gehts Der FC Vaduz schlägt den Konyaspor in der Conference-League-Quali.

Nun müssen die Liechtensteiner nur noch eine Runde überstehen, um sich für die Gruppenphase zu qualifizieren.

20 Minuten hat mit Vaduz-Doppeltorschütze Cédric Gasser gesprochen.

Im Hinspiel im Rheinpark in Vaduz trotzte der Challenge-League-Club FC Vaduz dem türkischen Erstligisten Konyaspor ein Unentschieden ab. Vor dem Rückspiel war also klar, dass der FC Vaduz Geschichte schreiben kann: Noch nie ist es einem liechtensteinischen Team gelungen, bis in die Playoff-Runde in der Europacup-Quali vorzustossen. Mit einem überzeugenden 4:2-Sieg in der Türkei schaffte die Mannschaft aus dem Fürstentum das – die Sensation war perfekt! Die Vaduz-Spieler mit einem Gesamtmarktwert von rund 5,6 Millionen Franken hauten einen Club aus der Quali, der einen Kaderwert von rund 50 Millionen hat.

Im Spiel in Konya war Cédric Gasser mit seinen Treffern der Matchwinner. Die zwei Tore des Verteidigers hatten grossen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft. «Nach dem Spiel konnte ich nicht schlafen, aber das ist in Ordnung. Ist ja ein schöner Grund für eine schlaflose Nacht», sagt Gasser gegenüber 20 Minuten. Vor allem sein Ausgleichstreffer sei sehr wichtig gewesen, so der 24-Jährige. «Nach diesem Tor hat sich das Spiel gedreht.»

22'723 heissblütige Fans im Stadion

Die Stimmung im Team sei nach einem solchen Erfolg sehr positiv. «Wir haben nach dem Spiel auch noch ein wenig gefeiert.» Vor allem den starken Teamgeist gibt Gasser als Erfolgsrezept an. Das sei aber keine Neuheit im Ländle. «Bereits in den vergangenen zwei, drei Jahren war das so», so Gasser, der seit 2019 für Vaduz aufläuft. Das Team sei auch in der Breite sehr gut aufgestellt. «Es pusht extrem, wenn einer von der Bank kommt und gute Aktionen bringen kann.» Auch die Atmosphäre im Stadion habe sie angestachelt.

«Es ist natürlich etwas ganz anderes als im Rheinpark in Vaduz», sagt Gasser, als ihn 20 Minuten auf die 22'723 türkischen Fans im Stadion anspricht. Während des Spiels merke man die Fans nicht gross, aber in kleinen Unterbrüchen sei die Stimmung schon spürbar. «Ausgepfiffen zu werden ist nichts Schönes, aber es stachelt an, sich noch mehr anzustrengen», so der ehemalige Schweizer U-20-Nati-Spieler. Angst vor möglichen Ausschreitungen hatte Gasser nicht.

Unmut in der Türkei riesig

Dabei sind türkische Fussball-Anhänger für ihre Leidenschaft und teils auch für Gewalt bekannt. Schweizer Nati-Fans schiessen bei Türkei-Auswärtsspielen gleich die skandalösen Bilder nach der WM-Quali 2005 ins Gedächtnis. Damals mussten die Nati-Stars in die Kabine flüchten, um sich zu schützen. Gasser hat nichts dergleichen erlebt. «Die Fans waren laut, aber es ist nichts vorgefallen. Vom Hotel ins Stadion und auf dem Rückweg wurden wir von der Polizei eskortiert.»

Nach der Partie waren die Gemüter aber erhitzt. İlhan Palut, der technische Direktor von Konyaspor, sprach an der Pressekonferenz nach dem Spiel von einem inakzeptablen Ergebnis und Ausscheiden. Weiter sprach er von einem Absturz seiner Mannschaft. Er lobt auch den Gegner: «Vielleicht haben sie kein sehr auffälliges Spiel gespielt, aber sie haben gekämpft, sie haben gekämpft.» Unzählige Konyaspor-Fans waren stinksauer. Ein Anhänger meinte auf Twitter: «Ich schäme mich, dass mein Club von einem Verein aus Liechtenstein eliminiert wurde.»

In der nächsten Runde wartet Rapid Wien

Der FC Vaduz hat bereits Geschichte geschrieben, doch der Club hat noch nicht genug. Die Vaduzer wollen in die Gruppenphase der Conference League. Damit das Tatsache wird, müssen die Liechtensteiner noch eine Hürde nehmen. Diese Hürde heisst Rapid Wien. Der österreichische Traditionsverein setzte sich in der Verlängerung gegen Neftci Baku durch.

«Wien ist von der Anreise her sicher angenehmer, aber Baku hätte ich persönlich auch sehr spannend gefunden», so Gasser über den nächsten Gegner. Wie der Plan aussieht für die nächste Runde ist für Gasser klar: «In diesen beiden Spielen ist alles möglich. Wir werden alles geben, um die Gruppenphase zu erreichen.»