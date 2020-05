Leser-Aufruf

Väter und Töchter, meldet euch!

Übertreibt es dein Vater mit seinem Beschützerinstinkt? Oder ist er voll easy drauf wenn es um Jungs und Ausgang geht? Wir suchen Töchter und Väter.

Der Rapper und Schauspieler T.I. begleitet seine 18-jährige Tochter zum jährlichen Frauenarzttermin. Er will sicher sein, dass ihr Jungfernhäutchen noch intakt ist.

Was für eine Beziehung hast du zu deinem Vater? Will er dir ebenfalls verbieten, schon Sex zu haben und fordert er, dass du am Wochenende bereits um 22 Uhr wieder Zuhause bist?