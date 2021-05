20 bis 23 Grad : Nach kalten Nächten und Regen wird das Wochenende warm und sonnig

Der Frühling bleibt weiterhin kühl. In der Nacht auf Freitag war es unter null Grad. Die Aussicht auf das Wochenende verspricht aber Sonne und vor allem keinen Regen.

Der Mai war alles andere als frühlingshaft. Und obwohl die Eisheiligen vor zwei Wochen waren, verabschiedet sich der Mai mit kaltem Wetter. In der Nacht auf Freitag war es noch einmal so kalt, dass es knapp über Boden unter null Grad kalt war. Frühaufsteher mussten noch einmal mit dem Mantel aus dem Haus.

Dieses Wochenende wird es allerdings deutlich bessern. Am Freitag wird die Luft trockener und wärmer. Die Temperarturen steigen wieder und wir kommen am Samstag und Sonntag in den Genuss von Sonne. Im Mittelland wird es um die 20 Grad, im Wallis und im Tessin um die 23 Grad. Nur blauer Himmel ist nicht zu erwarten, am Himmel werden auch Schleierwolken zu beobachten sein.