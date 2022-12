Vagina-Chip soll beim Entwickeln von Medikamenten helfen

Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir – so heisst es. Trotzdem gerät der eine oder andere Fakt in Vergessenheit. Oder hättest du auf Anhieb gewusst, ... (Im Bild: Materialien für den Sexualkundeunterricht der Orientierungsschule Basel, 2021)

Die Vagina ist für viele Menschen noch immer ein Tabuthema. Laut Studien ist es der Körperteil, über den selbst Frauen am wenigsten Bescheid wissen. Die folgenden 15 wenig bekannten Fakten über die Vagina sollen Abhilfe schaffen.

Ein Grund dafür ist, dass es im Labor an Vagina-Modellen fehlt.

«Vagina auf einem Chip» – so haben Forschende der Harvard University ihre Entwicklung getauft, die Licht in einen noch weitgehend unerforschten Bereich bringen soll: die Vagina . Der Silikon-Chip ist rund zweieinhalb Zentimeter lang und enthält Vaginalzellen, die von zwei Frauen gespendet wurden.

Der Chip ahmt die mikrobielle Umgebung des weiblichen Geschlechtsorgans nach, kann auf schwankende Östrogenspiegel sowie Bakterien reagieren – also auf Einflüsse, denen auch echte Vaginas ausgesetzt sind . «Der Chip ist realistischer als andere Labormodelle des Organs», zitiert Nytimes.com den Bioingenieur und Forschungsleiter Don Ingber. Er verhalte sich fast genauso wie eine Vagina, heisst es im Fachjournal «Microbiome» .

Behandlung von Vaginose verbessern

Bei einer bakteriellen Vaginose - kurz: Vaginose - finden sich in der Vagina vermehrt Bakterien, die dort normalerweise nur vereinzelt vorkommen. Es handelt sich dabei nicht um eine Infektion durch ein Bakterium: Sie entsteht, wenn das natürliche Scheidenmilieu aus dem Gleichgewicht gerät. Laut dem Öffentlichen Gesundheitsportal Österreichs ist jede fünfte von 100 Frauen davon betroffen. Gut die Hälfte der Patientinnen klagen typischerweise über grau-weissen Ausfluss (Fluor), der vermehrt, schaumig oder dünnflüssig sein kann. Dem Fluor haftet ein unangenehmer, meist fischiger Geruch an. Es kann zu Juckreiz und Hautreizungen kommen. Auch werden gelegentlich Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder Wasserlassen festgestellt.

So äussert sich eine bakterielle Vaginose

Potenzial zur Revolutionierung der Frauengesundheit

In der von der Bill-&-Melinda-Gates-Stiftung finanzierten Studie konnten Ingber und sein Team zeigen, dass das Vaginagewebe im Chip positiv auf einen Cocktail von Laktobazillen reagierte: Es entstand ein saures Milieu, das sie vor Infektionen schützt. Wurde eine andere Bakterienart, die mit Vaginalinfektionen in Verbindung gebracht wird, auf dem Chip kultiviert, ohne dass Laktobazillen vorhanden waren, nahm die Entzündung zu und die Zellen wurden schnell geschädigt.

Achyuta Nori, Arzt für sexuelle Gesundheit an der St. George's University of London, der nicht an der Studie beteiligt war, bezeichnet den Chip gegenüber Scientificamerican.com als echten Fortschritt: «Er könnte die Art und Weise, wie wir Medizin praktizieren, verändern.» Derzeit sei die Qualität der Nachweise für die meisten Frauengesundheitsthemen «sehr, sehr schlecht.» Das könne man nun ändern.