Vaginalgel aus Garnelen und Pilzen soll künftig Spermien stoppen

Beim Thema Garnelen und Pilze denken wohl die meisten Menschen nur an ein feines Menü. Anders Forschende aus Schweden. Das Team um Biochemikerin Ulrike Schimpf von der Königlichen Technischen Hochschule (KTH) im schwedischen Stockholm denkt noch weiter – an ein neuartiges Vaginalgel, das in Zukunft als Verhütungsmittel zum Einsatz kommen könnte. Dieses enthält den Wirkstoff Chitosan, der aus den Schalen von Garnelen und anderen Krebstieren gewonnen werden kann und auch in Pilzen vorkommt.