Laut Samih Sawiris soll Andermatt zur Prime Alpine Destination weiterentwickelt werden. Am Montag wurde der neue Partner Vail Resorts vorgestellt. Das amerikanische Unternehmen fasst nun erstmals Fuss in Europa.

Partnerschaft mit viel Geld : Vail Resorts investiert in Berge und Sawiris in weitere Immobilien

Vail Resorts wird 110 Millionen Franken in die Ski Arena Andermatt-Sedrun investieren. Die Andermatt Sedrun Sport AG hat mit Vail Resorts einen Partner an Bord geholt. Andermatt Sedrun Sport AG will sich auf die weitere Entwicklung und den Ausbau der Immobilien konzentrieren.

Darum gehts Andermatt Swiss Alps geht eine Partnerschaft ein mit dem amerikanischen Unternehmen Vail Resorts.

Vail Resorts investiert insgesamt 149 Millionen Franken und übernimmt damit 55 Prozent an der Andermatt-Sedrun Sport AG.

Der gesamte Betrag soll vollständig in die weitere Entwicklung der Destination investiert werden.

«Durch die Partnerschaft mit Vail Resorts können die Stärken der Beteiligten ergänzt werden», sagt Raphael Krucker, CEO von Andermatt Swiss Alps (ASA) und Verwaltungsratspräsident der Andermatt-Sedrun Sport AG gegenüber 20 Minuten. Krucker verneint die Frage, ob Sawiris eine Finanzspritze benötige und er darum eine Partnerschaft eingegangen sei. Vail Resorts werde sich mit 110 Millionen Franken auf die Weiterentwicklung des sportlichen Angebots in den Bergen konzentrieren und die Andermatt Swiss Alps investiert in die Weiterentwicklung ihres Kerngeschäfts mit Immobilien in Andermatt und Sedrun. Dafür stehen aus der Partnerschaft zusätzliche 39 Millionen Franken zur Verfügung.

Beim sportlichen Angebot sollen etwa Investitionen in Liftanlagen, Beschneiungsanlagen, Gastronomie und Freizeitangebote fliessen. Krucker: «Im Bereich Immobilien wird nun das Freizeithotel in Angriff genommen. Auch sollen der Bau weiterer Mehrfamilienhäuser in Andermatt Reuss vorangetrieben sowie die Baueingabe für das Resort in Dieni (GR) gestartet werden.» Laut Krucker sollen die Investitionen auf die verschiedenen Segmente verteilt werden. Das Angebot umfasse verschiedene Kategorien, wie etwa Studios, luxuriöse Wohnungen oder auch Hotel-Appartements. Wie die Preisgestaltung für die Wintersportler aussehen wird, kann Krucker noch nicht sagen, weil es dafür noch zu früh sei.

Grösster Skiresort-Betreiber weltweit

Die 55-Prozent-Beteiligung mit 149 Millionen Franken von Vail Resorts an der Andermatt-Sedrun Sport AG wurde am Montagmorgen vor den Medien bekannt gegeben. Mit dabei war auch ein gut gelaunter Samih Sawiris: «Es ist für mich immer wichtig gewesen, einen geeigneten Partner zu finden. Wir haben es endlich geschafft.» Er freue sich sehr auf die Zusammenarbeit. Es sei ein grosser Tag für ihn. Die Andermatt Swiss Alps AG hat in den vergangenen Jahren bereits rund 1,3 Milliarden Franken in die Entwicklung von Andermatt investiert. Die Partnerschaft basiere auf der gemeinsamen Vision, eine erstklassige Alpendestination und ein erstklassiges Skigebiet aufzubauen und zu erweitern.