Das Gerücht war zuerst da. Nun kommt die Bestätigung. Der FC Luzern möchte gerne Valentin Stocker verpflichten – und das am liebsten sofort.

FCB-Captain flirtet : Valentin Stocker will zum FC Luzern wechseln

1 / 1 Werden ihn die FCB-Fans in der kommenden Saison noch sehen? Der Berater von Captain Valentin Stocker ist mit dem FC Luzern im Gespräch. Foto: Keystone

Darum gehts FCB-Captain Valentin Stocker will die Basler verlassen und zum FC Luzern wechseln.

500’000 Franken Ablöse und ein Drei-Jahres-Vertrag stehen im Raum.

Gründe gibt es viele, weshalb der Wechsel Sinn macht.

Kommt es diesen Sommer zur grossen Transfer-Überraschung? Gelingt dem FC Luzern ein Transfer-Coup? Möglich ist es. So könnte Valentin Stocker noch in diesen Wochen vom FC Basel zum FC Luzern wechseln. Dies vermeldete zunächst der «Blick», die «Basler Zeitung» zog am Donnerstagnachmittag nach. Als Ablöse stehe eine Summe von 500'000 Franken im Raum sowie ein Drei-Jahres-Vertrag. Dies schreiben beide Medien.

Die «Basler Zeitung» schreibt weiter, dass sich der 31-jährige Flügelspieler via Berater im Gespräch mit den Luzerner Verantwortlichen um Sportchef Remo Meyer befinde. Auch vermeldet sie, dass weder der Spieler noch die FCB-Verantwortlichen die Gerüchte dementieren. Die Verantwortlichen halten gegenüber der Zeitung lediglich fest, dass sie in dieser Angelegenheit bisher nicht offiziell kontaktiert wurden.

Gründe, die für den Wechsel sprechen

Für den 31-Jährigen wäre es eine Rückkehr in die Heimat. Der 33-fache Nationalspieler spielte zwar nie für den FCL, stammt aber aus Kriens und lebt nach seinem Engagement in der Bundesliga bei Hertha Berlin heute wieder am Vierwaldstättersee , obwohl er beim FCB unter Vertrag steht. Der Wohnort ist aber nicht der einzige Grund, der für einen Wechsel spricht.

So wäre da noch sein aktueller Vertrag in Basel. Mit rund einer Million Franken Fixgehalt dotiert, läuft er im Sommer 2021 aus – und bislang hat Stocker keine Signale vom FC Basel erhalten, die auf eine Verlängerung hindeuten. Wenn die Basler also noch Geld mit ihm verdienen sowie Lohnkosten einsparen wollen, müsste der Club jetzt handeln und Stocker verkaufen. Für den Spieler würde der 3-Jahresvertrag zudem Planungssicherheit geben.

Celestini dementiert nicht

Auch wäre da noch die Stimmung beim FC Basel. Die ist nicht gut. Dass dem Angreifer vieles missfiel, was in den vergangenen Wochen und Monaten abseits des Rasens geschehen ist und er die Entwicklung jenes Clubs, zu dessen einstiger Grösse er selbst beigetragen hatte, kritisch sieht, davon ist auszugehen – wobei er auch in Luzern nicht unbedingt einen Arbeitgeber hätte, bei dem es stets ruhig und harmonisch zugeht.