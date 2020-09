Valentino macht Nieten-Fans glücklich

Am letzten Tag der Milan Fashion Week fand die Show von Valentino statt. Das Modehaus zeigte seine Frühling/Sommer 2021 Kollektion in einem Raum, der an ein Treibhaus erinnerte.

Jetzt bringt Valentino die Rockstuds zurück auf den Laufsteg und zwar im XL-Format. So wurden an der Show Schuhe und Taschen mit groben Nieten versehen.

Dieser Schachzug von Creative Director Pierpaolo Piccioli ist ziemlich smart. Denn in den aktuellen Zeiten sehnt sich die Modewelt nach allem, was uns Vertrautheit in die Garderobe bringt. So bringen auch die Nietenschuhe ein Gefühl von Nostalgie.