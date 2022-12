Valon Behrami glaubt an einen Nati-Sieg im WM-Achtelfinal

Die Nati steht am Dienstagabend (20 Uhr, live bei uns) gegen Portugal zum dritten Mal in Serie in einem WM-Achtelfinal. 2014 scheiterte die Schweiz erst in der Verlängerung an Argentinien (0:1), vor vier Jahren setzte es in Russland eine bittere Pleite gegen Schweden (0:1). Jene Partie in St. Petersburg war gleichzeitig auch das 83. und letzte Länderspiel von Valon Behrami.