Zu geringe Nachfrage – Valora lanciert Avec-Box aus Holz und verkleinert das Sortiment

So funktioniert die Avec-Box

In der Avec-Box können Kundinnen und Kunden von Montag bis Sonntag rund um die Uhr einkaufen. Angeboten wird ein Convenience-Sortiment mit Esswaren für unterwegs, Lebensmitteln für den täglichen Bedarf und dem Wichtigsten für den Haushalt. Zutritt, Einkauf und Bezahlung erfolgen über die Avec-App. Registrieren können sich Personen ab 16 Jahren. Nach erfolgreicher Registrierung gelangt der Kunde über das Scannen eines QR-Codes in den Store. Gewünschte Produkte werden dem persönlichen Warenkorb hinzugefügt. Am Schluss wird die Bezahlung in der App abgeschlossen.