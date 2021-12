Impfprämie – Valora zahlt Mitarbeitenden 150 Franken fürs Impfen

Nur so könnte der Betrieb weiterlaufen und Arbeitsplätze bestehen bleiben.

Das Unternehmen will so die Belegschaft zur Impfung motivieren.

Die fünfte Welle rollt über die Schweiz. Erste Intensivstationen sind bereits wieder am Limit. Dabei ist der grösste Teil der Patienten und Patientinnen auf Intensivstationen ungeimpft. Damit sich mehr Leute impfen lassen, zahlt Valora seinen Angestellten nun eine Prämie.

Alle Mitarbeitenden, die sich zwischen dem 24. November und 4. Februar vollständig gegen Corona impfen lassen, bekommen einmalig 150 Franken. Zusätzlich muss ein gültiges Covid-Zertifikat vorgelegt werden, wie es in einem internen Schreiben des Konzerns heisst, zu dem Marken wie K Kiosk, Avec und Brezelkönig gehören (siehe Box).

Die Valora-Gruppe ist ein international tätiges Schweizer Handelsunternehmen mit Sitz in Muttenz. Europaweit beschäftigt die Firma 15‘000 Mitarbeitende. Zur Valora-Gruppe gehören Marken wie K Kiosk, Avec, Press & Books sowie Brezelkönig und Caffè Spettacolo. 2020 erwirtschaftete Valora einen Nettoumsatz von 1,7 Milliarden Franken.

Impfung sichert Arbeitsplätze

Valora bestätigt gegenüber 20 Minuten, dass europaweit allen Mitarbeitenden eine einmalige Prämie ausbezahlt werde. «Mit der Impfprämie wollen wir eine zusätzliche Motivation in der Belegschaft schaffen, sich jetzt doch noch impfen zu lassen», sagt eine Mediensprecherin.

Die Aktion diene allen Angestellten. Denn es komme vermehrt zu Massnahmen, die an den Impfstatus geknüpft werden. Das beeinträchtige Verkaufsstellen und Produktionswerke. Die Impfung helfe dabei, den Betrieb aufrecht zu erhalten und sichere dadurch Arbeitsplätze: «Das dient letztlich allen.»

Ein rechtlicher Graubereich

Viel wichtiger sei zurzeit die korrekte Umsetzung der massgeschneiderten Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz. Arbeitsrechtlich bewegt sich Valora mit der Impfprämie in einem Graubereich, wie Roger Rudolph, Experte für Arbeitsrecht und Professor an der Universität Zürich, sagt.