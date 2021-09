Ersatz für Räikkönen - Valtteri Bottas wechselt von Mercedes zu Alfa-Sauber

Formel-1-Pilot Valtteri Bottas verlässt Mercedes und fährt in der kommenden Saison für das Team Alfa Romeo. Der Finne habe einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben, teilte der Rennstall am Montag mit. Bottas ersetzt bei Alfa seinen Landsmann Kimi Räikkönen (41), der zum Jahresende seine Grand-Prix-Karriere beendet. Für Mercedes bestreitet der 32 Jahre alte Bottas derzeit seine fünfte Saison, kam dabei aber nie über die Rolle des Helfers für Serien-Weltmeister Lewis Hamilton hinaus.

Bottas verkündete am Montag auf Instagram: «Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, dass ich zu Alfa wechseln werde. Es ist ein neues und aufregendes Projekt – ich kann es wirklich kaum erwarten.» Er werde all sein Wissen und seinen Speed einbringen für eine positive Zukunft dieses Kult-Teams. Gleichzeitig verabschiedet er sich auch bei Mercedes und bedankt sich für fünf erfolgreiche Jahre. «Wir haben viel erreicht und ich werde das nie vergessen. Und hey, wir haben immer noch Rennen in dieser Saison, um zu gewinnen», schreibt der 32-jährige Finne weiter.