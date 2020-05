Van Persie erzählt

«Van Gaal hat mich geschlagen»

Der ehemalige Bondscoach und ManU-Trainer gilt als Trainer mit harten Methoden. Nun berichtet auch Robin van Persie von einem Vorfall, der das unterstreicht.

Es ist die Fussball-Weltmeisterschaft 2014. Es läuft das Viertelfinal gegen Costa Rica. Das Spiel geht in die Verlängerung und Robin van Persie plagen Krämpfe, er kann nicht mehr. Louis van Gaal, der damalige Bondscoach, will den Stürmer deswegen auswechseln. Doch Van Persie weigert sich – eine Tatsache, die den niederländischen Coach zur Weissglut treibt.

So erzählt Van Persie in einem neuen Buch über die Trainerkarriere des 68-Jährigen mit dem Titel «LVG - The Manager and the Total Person»: «Als das Spiel beendet war und wir uns in der Nähe der Seitenauslinie versammelten, stand er nah bei mir und plötzlich schlug er mich. Zack! Mit der flachen Hand versetzte er mir einen Schlag und sagte wütend: ‹Tu mir das nie wieder an.› Ich sah ihn absolut fassungslos an.»