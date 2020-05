Die Schweiz entdecken

Van-Life – unterwegs durch die Schweiz

Die Sommerferien rücken näher und es gilt, die Schweiz zu entdecken. Verschiedene Möglichkeiten bieten sich an, eine davon ist eine Campervan-Reise. Wir zeigen, was es für solche Ferien braucht: das Fahrzeug, die Route und Übernachtungsplätze.

Das Fahrzeug

Ohne passendes Gefährt geht selbstverständlich gar nichts. Das Unternehmen Citypeak Campers bietet ausgebaute VW- und Mercedes-Busse in verschiedenen Kategorien zur Miete an. Für Abenteurer gibts einen «Budget Camper» – hier stellt man das Aufstelldach manuell hoch und kocht im Freien. Als Reisender, der Komfort schätzt, sollte man den «Premium Camper» wählen. Er kostet mehr, dafür kriegt man ein Fahrzeug, bei dem alles auf Knopfdruck funktioniert – inklusive Luftfahrwerk, um den Camper an unebenen Übernachtungsplätzen automatisch zu nivellieren. Der Innenraum ist komplett mit Küche und Regalen ausgebaut. Die Fahrzeugflotte wird jährlich erneuert und laufend von einer Autogarage gewartet.

Die Route

Den Camper haben wir nun gemietet – doch wohin soll es bitte schön gehen? Ein guter Ansatz ist: immer der Sonne nach. Ein weiterer, sich an der Route der Grand Tour of Switzerland zu orientieren. Diese führt einmal quer durch die ganze Schweiz. Auf insgesamt 1643 Kilometern passiert man 22 Seen, 5 Pässe und 12 Unesco-Welterbestätten. Informationsmaterial stellt Schweiz Tourismus auf der Website zur Grand Tour of Switzerland zur Verfügung.