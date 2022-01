Frauenfeld – Vandale von Nussbaumplantage ermittelt

Am 28. Dezember wurde eine Nussbaumplantage von Christof Gubler in Frauenfeld Ost verwüstet aufgefunden.

In Frauenfeld wurde Ende 2021 eine Nussbaumplantage verwüstet aufgefunden.

«Entweder hatte jemand einen epileptischen Anfall oder war bestimmt betrunken unterwegs», so Christof Gubler, Eigentümer der Nussbaumplantage in Frauenfeld Ost. Er fand seine Nussbaumplantage am 28. Dezember 2021 versehen mit Reifenspuren und neun umgefahrenen Bäumen auf.