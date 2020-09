Bei einem Vandalenakt mit Pulverfeuerlöschern wurde am Dienstagabend in Basel eine Person leicht verletzt und es kam zu grossem Sachschaden. Laut der Staatsanwaltschaft wurden 80 Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

1 / 6 In dieser Tiefgarage wurden rund 80 Autos mit Feuerlöschern beschädigt. 20 Minuten Die Garage gehört zu einer Überbauung im Osten von Basel. 20 Minuten Eine Frau, die gerade aus der Garage fuhr, musste von der Sanität ins Spital gebracht werden. Sie litt an Atembeschwerden. KEYSTONE

Darum gehts Unbekannte haben am Dienstagabend mehrere Autos in einer Tiefgarage in Basel mit korrosivem Löschpulver beschädigt.

Laut der Staatsanwaltschaft wurden rund 80 Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Eine Frau, die gerade aus der Garage herausfuhr, erlitt Atembeschwerden und musste in die Notfallstation gebracht werden.

Am Dienstag gegen 21 Uhr wurden in einer Tiefgarage an der Signalstrasse in Basel mehrere Feuerlöscher behändigt und entleert, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Mittwoch mitteilte. Das Löschmaterial habe rund 80 Fahrzeuge beschädigt und es sei ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken entstanden. Eine Mieterin, die mit ihrem Fahrzeug gerade die Garage verliess, habe wegen des Feinstaubs an Atembeschwerden gelitten und habe von der Sanität ins Spital gebracht werden müssen.

Gemäss Anwohnern handelt es sich bei den Feuerlöschern um Pulverlöscher. Ihr Löschmaterial sei korrosiv und könne bei Fahrzeugen zu Schäden führen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut den Behörden um drei Jugendliche im Alter von 13 bis 14 Jahren. Die drei haben weisse Hautfarbe, zwei trugen dunkle Kleider, einer dunkle Hose und ein helles Oberteil, wie es weiter heisst. Einer sei von fester Statur, die anderen beiden schlank.

Einsatz von günstigen Löschern kann teuer werden

Kostengünstige Pulverlöscher sind für eine breite Palette von Feuern geeignet, schreibt etwa das deutsche Institut für Schadenverhütung und Schadenforschung (IFS). Allerdings habe das Löschpulver in vielen untersuchten Fällen «mehr Schaden angerichtet als die Flammen». Der feine Staub gelange in jede kleine Öffnung und sei schwer wieder loszuwerden. Weil das Pulver korrosiv wirke, seien in der Regel «umfangreiche Reinigungsarbeiten notwendig – und das so schnell wie möglich».