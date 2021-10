5000 Franken für Hinweise - Vandalen demolieren schon wieder öffentliche WC-Anlagen in Unterseen

Die Vandalen warfen eine mobile Toilette in eine Grube

In der Gemeinde Unterseen wurde grosser Sachschaden an öffentlicher Infrastruktur angerichtet.

Der emotionale Schaden sei grösser als der Sachschaden, sagt Stefan Zurbuchen, Gemeinderat in Unterseen. Dort wurden in der Nacht auf Samstag Planen niedergerissen, Toilettenspiegel zerschlagen, Landschaftszäune ausgerissen und eine mobile Toilettenkabine in eine Baugrube geworfen, wie die «Berner Zeitung» berichtet.