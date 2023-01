Basel: Vandalen legen Feuer in Schulhaus und verwüsten Lehrerzimmer

Am Gebäude entstand hoher Sachschaden.

Am Montag um circa 21.40 Uhr hat die Berufsfeuerwehr wegen eines Brandes zum Schulhaus Brunnmatt am Ingelsteinweg ausrücken müssen.

Am Montagabend brannte im Basler Gundeli-Quartier das Schulhaus Brunnmatt. Laut einer Mitteilung der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft hatten Unbekannte gegen 21.40 Uhr Feuer in einer Toilette im Erdgeschoss gelegt. Personen, die in der Turnhalle waren, alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr Basel-Stadt hatte den Brand rasch gelöscht. «Sie musste das ganze Gebäude mit mehreren Hochleistungslüftern entrauchen», schreibt die Staatsanwaltschaft.