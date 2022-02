Flaschenwürfe in Interlaken – Vandalen terrorisieren Liegenschaftsbesitzerin

1 / 4 Die Flaschenwürfe verursachen Schäden an der Hausfassade. zvg Mittlerweile hat sich Liegenschaftsbesitzerin S.E an die Polizei gewandt. zvg Die Liegenschaftsverwalterin hat Scherben der Flasche eingesammelt, damit man diese allenfalls untersuchen lassen könnte. zvg

Darum gehts Seit Anfang November wird eine Liegenschaft in Interlaken regelmässig mit Flaschen beworfen.

Die Liegenschaftsbesitzerin hat mittlerweile die Polizei eingeschaltet.

Sie geht davon aus, dass es sich bei den Vandalen um Jugendliche handelt, die sich am Wochenende in der Nähe betrinken.

Der Liegenschaftsbesitzerin S.E* reicht es: «Seit Monaten wird unser Mehrfamilienhaus in Interlaken in der Nacht von Unbekannten mit Flaschen beworfen.» Die Vandalen schlagen meist am Wochenende zu. S.E geht davon aus, dass es sich um Jugendliche handelt, die sich auf dem nahe gelegenen Sportplatz betrinken und sich einen Spass daraus machen, das Haus mit Flaschen zu bewerfen.

Der vermeintliche Spass geht jedoch ins Geld: An der Fassade entstanden durch die Flaschenwürfe schon zahlreiche Schäden. Und auch für die Personen, die in der Liegenschaft leben, könnte es gefährlich werden: «Viele schlafen genau auf der Seite, an die die Glasflaschen geworfen werden. Ich will mir nicht ausmalen, was passieren könnte, wenn eine Whisky-Flasche durchs Fenster fliegt und jemanden trifft.»

Kantonspolizei Bern ermittelt

Mittlerweile wurde auch die Polizei eingeschaltet: «Ich habe Anzeige erstattet und bewahre die Scherben auf, damit man sie allenfalls untersuchen könnte», so S.E. Die Polizei bestätigt die entsprechenden Einsätze in Interlaken. «Wir haben Kenntnis von drei Vorfällen in den letzten Monaten an diesen Liegenschaften. In diesem Zusammenhang sind Abklärungen im Gang», sagt Patrick Jean, Mediensprecher der Kantonspolizei Bern. Zur Täterschaft und den genauen Umständen, könne man sich derzeit nicht äussern.

Um dem Treiben ein Ende zu setzen, hat S.E schon viel probiert. Auch das Thema Videoüberwachung sei schon diskutiert worden: «Wir dürften nur unseren Hauseingang filmen. Die Täter wären auf den Aufnahmen wohl gar nicht zu sehen.» Sie hofft nun, dass die Polizei die Täterschaft ermitteln kann.

Vandalismus im Berner Oberland

Erst im vergangenen Dezember kam es im Berner Oberland, genauer in Unterseen, zu einer unschönen Vandalismus-Serie. In der Gemeinde wurden über Monate Parkbänke, Tische und Klos zerstört. Die Zerstörungswut gipfelte in einer Aktion, bei der Teile eines öffentlichen WCs mutwillig zerstört wurde. Der Sachschaden belief sich insgesamt auf 120’000 bis 150’000 Franken.

*Name der Redaktion bekannt.

Etwas gesehen, etwas gehört? Schick uns deinen News-Input!



Speichere unseren Kontakt im Messenger deiner Wahl und sende spannende Videos, Fotos und Dokumente schnell und unkompliziert an die 20-Minuten-Redaktion. Handelt es sich um einen Unfall oder ein anderes Unglück, dann alarmiere bitte zuerst die Rettungskräfte. Die Verwendung deiner Beiträge durch 20 Minuten ist in unseren AGB geregelt: 20min.ch/agb