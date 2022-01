Liestal BL – Vandalen toben sich mit Feuerlöscher in Einstellhalle aus

An der Kasernenstrasse in Liestal beschädigten am Samstagabend gegen 21 Uhr Vandalen mehrere Fahrzeuge in einem Parkhaus.

An der Kasernenstrasse in Liestal beschädigten am Samstagabend gegen 21 Uhr Vandalen mehrere Fahrzeuge in einem Parkhaus. Gemäss den bisherigen Ermittlungen der Polizei Baselland entnahm die unbekannte Täterschaft im Treppenhaus des Parkings einen Feuerlöscher aus einem Schutzschrank und begab sich damit in die Einstellhalle. Dort besprühten sie mutwillig mehrere parkierte Fahrzeuge mit dem Feuerlöscher. An den betroffenen Fahrzeugen entstand laut der Polizei erheblicher Sachschaden.