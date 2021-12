Vandalismus in Unterseen – «Wir haben seit letztem Sommer sicher schon zehnmal Anzeige erstattet»

Trotz Kopfgeld keine Hinweise : Vandalen verursachen in Unterseen bis zu 150’000 Franken Schaden

Die Vandalismus-Serie in Unterseen BE reisst nicht ab: Erneut wurde eine öffentliche Toilette zerstört. Nun überlegt sich die Gemeinde, diese Anlagen zu schliessen.

Erneut wurde am letzten Freitag eine öffentliche WC-Anlage in Unterseen demoliert.

«Das fragen wir uns auch», antwortet Gemeinderat Stefan Zurbuchen auf die Frage, was bloss los sei in Unterseen. Zum x-ten Mal wurde die Berner Oberländer Gemeinde zum Ziel von Vandalenakten: Am vergangenen Freitag wurden beim öffentlichen WC an der Gurbenstrasse Teile der Einrichtung mutwillig zerstört. Die Anlage bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Der Gemeinderat hat bei der Berner Kantonspolizei Strafantrag eingereicht.