Vandalen zerstörten am Samstag zwei E-Trottinette auf der Basler Pfalz.

«Mir fehlen manchmal echt die Worte», schreibt der «Basler iCop» Raphael Schneider in seinem Social-Media-Post vom Sonntag. In der Nacht auf Samstag verwüsteten Vandalen die Basler Münsterpfalz. Dabei stiessen sie zwei Elektro-Trottinette über die Pfalz auf das sogenannte Fähribödeli unter der Pfalz und hinterliessen ein Scherbenmeer. Wegen der Trottinette wurde die Polizei aufgeboten. «Ich war schockiert, wie es dort unten aussah», so Schneider weiter.