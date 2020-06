Kanton Solothurn

Vandalen wüten auf Parkplatz der Solothurner Polizei

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden in Egerkingen SO vier Autos mutwillig beschädigt. Drei der Autos waren auf dem Parkplatz bei der örtlichen Polizeiwache abgestellt.

Weiter wurde an der Bahnhofstrasse bei einer Garage an einem grauen Mazda das Dach zerkratzt.

An der Bahnhofstrasse in Egerkingen beim öffentlichen Parkplatz hinter dem Regionenposten der Polizei wurden drei Fahrzeuge beschädigt. Bei einem Patrouillenwagen der Kapo Solothurn wurde die Heckscheibe mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen.

