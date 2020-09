Eine unbekannte Täterschaft hat in einer Tiefgarage zwei Autos beschädigt. Bei einem der Autos wurde die Frontscheibe eingeschlagen, beim anderen die Heckscheibe.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es am Bahnhof Rotkreuz zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen.

Wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilten, ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag in Risch-Rotkreuz zwischen 18.30 Uhr und 5.15 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Die unbekannten Täter haben bei einer öffentlichen Sammelgarage, gegenüber von Gleis 1 an der Buonaserstrasse, zwei Autos beschädigt. Beim ersten Auto wurde die Frontscheibe eingeschlagen, beim zweiten die Heckscheibe. Die Vandalen haben ausserdem auf dem Gleis 1 die Scheibe eines Selecta-Automaten eingeschlagen und den Bildschirm einer SBB-Fahrplananzeige zerstört.