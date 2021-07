Seedorf BE : Vandalen zerstechen Pneus von über zwei Dutzend Autos

Im bernischen Seedorf wurden am Wochenende zahlreiche Autopneus zerstört . Bereits vor einer Woche hatten Vandalen gewütet.

In Seedorf im Berner Seeland sind am Wochenende bei zahlreichen Autos die Pneus aufgestochen worden.

In Seedorf BE gehen die Vandalen um: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bei über zwei Dutzend Fahrzeugen die Pneus aufgestochen. Betroffen ist das Chüsseberg-Quartier sowie ein Gemeindeparkplatz. Eine Betroffene wurde am frühen Sonntagmorgen auf die platten Reifen ihres Auto aufmerksam. «Ich war baff, so etwas ist einfach nur traurig», sagt die Seedorferin. Besonders frustrierend: Erst letzte Woche habe ihr Mann den Wagen aus der Reparatur abgeholt – auch da waren die Pneus demoliert worden. «Wir überlegen uns nun, eine Überwachungskamera zu installieren», so die Bewohnerin.