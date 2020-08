Vandalen zerstören beliebtes Kunstwerk bei Kantonsschule

Zerstörte Kunst

Kunstwerke fallen immer wieder Vandaleakten zum Opfer. Der Künstler Jonny Müller schmückte 2019 das Kornhaus in Rorschach SG mit handgefertigten Holzschmetterlingen und einem über zwei Meter langen Banner. Nach einer Woche wurden Schmetterlinge und Banner heruntergerissen. Der Banner wurde provokativ über ein Boot der Seepolizei gehängt. Die Schmetterlinge waren verschwunden – einer davon befand sich im Wasser. Einem Diebstahl zum Opfer fiel die Kunstinstallation mit dem Titel «Versponnen» von Kerstin Heinze-Grohmann in Chur GR 2018. Das Werk bestand aus elf Objekten in einer ehemaligen Telefonkabine: Spinnen und Spinnennetzen, in monatelanger Arbeit von der Künstlerin handgefertigt.