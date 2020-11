Der Bienenkasten von Matthias Rem und Tobias Graber wurde am Wochenende in Luzern zerstört.

Tobias Graber (35) und Matthias Rem (35) haben sich dieses Jahr das erste Mal als Hobby-Imker versucht. Am Waldrand beim Salzfass hatten sie ihren ersten Bienenkasten aufgestellt. «Wir haben viel Herzblut reingesteckt und unsere Bienen gehegt und gepflegt», sagt Graber. Am Sonntag seien sie vom Bauern, auf dessen Land sie den Kasten aufgestellt hatten, informiert worden, dass der Kasten zerstört sei. «Da waren wir recht geschockt», erzählt Graber.

Als sie am Abend nachschauen gegangen seien, hätten sie ihren Augen kaum getraut. Das Spannset, mit dem der Kasten befestigt gewesen war, sei durchschnitten und der Bienenkasten mutwillig zerstört worden. «Der Kasten wurde einen Hang runtergestossen und lag offen in einem Bachbett. Die Waben waren alle zerstört und über den Boden verteilt», sagt Graber. «20’000 bis 30’000 Bienen sind dabei gestorben.» Gerade das Einwintern der Bienen sei eine heikle Phase, in der die Imker besonders auf ihre Tierchen geschaut hätten. Dass nun alle tot seien, sei schlimm für sie. Die Hobby-Imker sind ratlos und haben keine Ahnung, wer das getan haben könnte. Sie verstehen nicht, wie man so respektlos gegenüber den Bienen sein kann.