Basel

Vandalen zerstören neue Streetart-Meile

Unter dem Motto «Farbe anstatt Betongrau» durften ausgewählte Künstler die Mauern der Basler Schwarzwaldbrücke umgestalten. Dies zur Vorbeugung von unerwünschten Sprayereien. Doch am Freitag wurden diese Kunstwerke selbst Opfer von Vandalen.

Die Kunstwerke wurden im Auftrag des Kantons an der Schwarzwaldbrücke angebracht und sind erst wenige Tage alt.

Doch jetzt fielen sie selbst Vandalen zum Opfer: Am Freitagmorgen wurden die frischen Kunstwerke von Sprayern beschmiert.

Eigentlich sollten sie Vandalismus vorbeugen, doch jetzt fielen sie ihm zum Opfer: An der ersten Basler Streetart-Meile auf der Schwarzwaldbrücke wurden mehrere der von Künstlern angefertigten Wandbilder von wilden Sprayern beschmiert. Am Freitagnachmittag schreibt die Basler Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung, es sei dabei zu einer Sachbeschädigung von mehreren zehntausend Franken gekommen.