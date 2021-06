Kreuzlingen - Vandalen zerstören Unterstand, zünden ihn an und werfen Einzelteile ins Wasser

Unbekannte haben den Holzunterstand der Grillstelle am Lengwiler Weiher in seine Einzelteile zerlegt, angezündet und in den Weiher geworfen.

Die Feuerstellen an den Lengwiler Weihern laden eigentlich zum gemütlichen Beisammensein ein. Nicht so nach diesem Wochenende. Immer wieder waren die beiden Feuerstellen zuvor beschädigt aufzufinden, doch am Montag entdeckte Werner Schoop auf seiner täglichen Joggingstrecke dann den traurigen Höhepunkt der dortigen Vandalismus-Akte . «Der Holzunterstand der beiden Grillplätze wurde aus seinen Verankerungen gerissen, in seine Einzelteile zerlegt, angezündet und in den Weiher geworfen», so der 65-Jährige. Ein trauriges Bild der sonst so einladenden Feuerstelle.