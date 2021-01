Dort habe es schon immer Probleme mit Vandalismus und Littering gegeben, heisst es bei der Spielgruppe Sursee. «Schade, dass es nicht möglich ist, für Kinder und Familien einen Ort zu schaffen, der Freude, Beschäftigung und etwas Ruhe in unseren Alltag bringen kann.»

Immer wieder werden solche Bauten für Kinder in Wäldern vorsätzlich abgefackelt oder sonst zerstört.

In Sursee wurde das Waldsofa einer Spielgruppe durch einen Brand vollständig zerstört.

«Die Motivation, etwas zu erschaffen, das regelmässig mutwillig zerstört wird, muss zuerst wieder gefunden werden»: So reagierte der Verein Spielgruppe Sursee auf sein abgebranntes Waldsofa. Am Wochenende erfuhr die Spielgruppe, dass dieses im Haselwartwald in Sursee abgebrannt ist. Und nicht nur das: Auch die neu angeschaffte Metallkiste mit diversem Material für die Waldspielgruppenkinder sei gewaltsam geöffnet und abgebrannt worden, berichtete die «Surseer Woche». Die Feuerwehr musste aufgeboten werden, um den Brand vollständig zu löschen. Eine Sprecherin der Spielgruppe sagte zu 20 Minuten, eine mögliche Täterschaft habe noch nicht eruiert werden können. Man mache sich diesbezüglich auch wenig Hoffnungen, obwohl vor Ort Spuren gesichert worden seien. Man gehe davon aus, dass Vandalen den Brand vorsätzlich gelegt hätten.