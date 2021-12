Unterseen BE : Vandalismus-Serie am Thunersee – drei Täter gefasst und verurteilt

In Unterseen kam es wiederholt zu Beschädigungen öffentlicher WCs. Inzwischen konnten drei der Vandalen gefasst und verurteilt werden.

In Unterseen sind in den letzten Monaten immer wieder öffentliche Sanitäranlagen mutwillig zerstört worden.

In den vergangenen Monaten kam es in Unterseen BE immer wieder zu Vandalenakten. Laut Gemeinderat Stefan Zurbuchen beläuft sich der Sachschaden insgesamt auf 120’000 bis 150’000 Franken. Im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen im Schülerbad Interlaken (Lombach-Delta) vermeldet die Gemeinde nun einen ersten Erfolg: «Am 4. Juli erwischte unser Sicherheitsdienst die drei Täter in flagranti beim Sprayen», sagte Zurbuchen dem «Thuner Tagblatt». Die Vandalen seien anschliessend der Kantonspolizei übergeben worden.