«Grinch-Kobes!», schreibt die beschenkte Kim Kardashian (40) in ihrer Instagram-Story und packt gleich noch drei Flammen-Emojis dazu. Aber ist die mittlere Kardashian-Sis überhaupt ein Sneakerhead?

In der Schweiz gibts die Dinger ab Samstagmittag.

Kobe Bryants (41) Witwe Vanessa (38) hat einigen ihrer prominenten Freund*innen ein exklusives Weihnachtsgeschenk gemacht: Sie hat ihnen den neuen Nike-Sneaker Kobe 6 Protro Green Apple geschickt – noch bevors diesen offiziell zu kaufen gibt. In den USA sind die Treter mit dem naheliegenden Spitznamen «Grinch» (check die Fotos oben in der Bildstrecke) ab Heiligabend erhältlich, in der Schweiz ab dem 26. Dezember um 12 Uhr.