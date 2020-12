Vanessa Bryant im Februar bei der Gedenkfeier für ihren verstorbenen Mann, Basketballstar Kobe Bryant.

Darum gehts Vanessa Bryants Mann, Basketballstar Kobe Bryant, und die gemeinsame Tochter Gianna sind bei einem Helikopterabsturz im Januar tödlich verunglückt.

Jetzt sorgt Vanessas eigene Mutter mit Unterhaltsforderungen für Stress.

Bryants Mutter fordert vor Gericht eine Summe in Millionenhöhe.

Vanessa Bryant distanziert sich in einem Statement gegenüber «People» von ihrer Mutter.

Als ob Vanessa Bryant nicht schon genug Leid zu verkraften hätte: Am 26. Januar starb ihr Mann, der US-Basketballstar Kobe Bryant, im Alter von 41 Jahren bei einem Helikopterabsturz in Los Angeles. Auch die gemeinsame 13-jährige Tochter Gianna war an Bord und überlebte das Unglück nicht. Nun muss sich die Witwe auch noch mit finanziellen Forderungen ihrer eigenen Mutter herumschlagen.

Am Dienstag reichte Vanessa Bryants Mutter Sofia Laine (68) eine 48-seitige Klage gegen ihre Tochter ein. In den Gerichtsdokumenten, die «People» vorliegen, soll Laine von Bryant Geld fordern, das ihr zustünde, weil sie lange Zeit als «persönliche Assistentin und Nanny» für die Familie gearbeitet habe. Kobe Bryant habe ihr ausserdem noch vor seinem Tod versprochen, dass er «für den Rest seines Lebens» für die Schwiegermutter sorgen werde. «Ein Versprechen, das Vanessa Bryant nicht eingehalten hat», heisst es in den Dokumenten.

«Unseriös und unvorstellbar verletzend»

Nun hat sich Vanessa Bryant, die sich derzeit um die drei weiteren Töchter Natalia (17), Bianka (4) und Capri (18 Monate) kümmert, öffentlich zur Klage geäussert: Ihr Mann habe seiner Schwiegermutter nie etwas versprochen. Ausserdem sei die Mutter nie eine persönliche Assistentin oder Nanny gewesen, sagt Bryant gegenüber «People». «Ich war als Mutter stets zu Hause, und mein Mann und ich haben gemeinsam und ohne Hilfe unsere Kinder betreut.» Die Mutter habe lediglich ab und zu zu den Kids geschaut. Die 96 Dollar pro Stunde, die ihre Mutter nun rückwirkend für 18 Jahre und jeweils 12-Stunden-Tage einfordere – was insgesamt um die 7 Millionen Dollar wären –, seien nicht gerechtfertigt.

Bryant sagt im Statement weiter, dass ihre Mutter die vergangenen zwanzig Jahre lang kostenlos in einem Haus der Bryants gewohnt habe. «Diese Klage ist unseriös und unvorstellbar verletzend», sagt Bryant gegenüber «People». «Es kümmert meine Mutter nicht, wie sehr diese Sache an meinen Kindern und mir nagt.»

Die letzte Chance vertan

Ihre Mutter versuche weiterhin, Wege zu finden, um einen finanziellen Gewinn aus der Familie zu schlagen, sagt Vanessa Bryant. Trotz der schweren Vorwürfe ihrer Mama behauptet Bryant in ihrem Statement, dass sie sie noch im aktuellen Jahr finanziell unterstützt habe. «Anfang des Jahres suchte ich nach einem neuen Zuhause für sie, und eine Woche später ging sie ins Fernsehen und gab ein Interview, in dem sie unsere Familie verunglimpfte und falsche Anschuldigungen machte, während sie mietfrei in einem bewachten Apartmentkomplex lebte», erklärt Vanessa. «Selbst nach diesem Verrat war ich bereit, meine Mutter bis an ihr Lebensende monatlich zu unterstützen, und das war nicht gut genug.»