VAR-Ärger für Urs Fischer und Union Berlin, Noah Okafor schafft Coup

Mehrere Spiele standen am Donnerstag in den Playoffs der Europa League an.

VAR-Ärger für Union Berlin

Der 1. FC Union Berlin hat sich bei Ajax Amsterdam eine gute Ausgangsposition zum Erreichen des Achtelfinals der Europa League erarbeitet (0:0). Der Bundesliga-Zweite kam im Zwischenrunden-Hinspiel zu einem 0:0. Vor 55’585 Zuschauern steigerte sich das in diesem Jahr ungeschlagene Team von Trainer Urs Fischer mit zunehmender Spielzeit. Bitter: Der VAR nahm das vermeintliche 1:0 in der 67. Minute durch Unions Morton Thorsby zurück. Grund dafür: Der Norweger bekam den Ball bei der Annahme wohl an seinen Oberarm. Der Protest der Berliner nützte nichts.

Okafor löst Versprechen nicht ein

Fussballfest in Salzburg: Salzburg gewann daheim vor knapp 30’000 Zuschauern 1:0 gegen den italienischen Spitzenclub AS Roma. Den entscheidenden Treffer in der Europa-League-Partie besorgte Nicolas Capaldo (88.) kurz vor Schluss per Kopf. Nati-Star Noah Okafor stand in der Startelf, blieb jedoch glücklos. Damit schaffte es der Schweizer nicht, sein Versprechen einzulösen. So meinte er am Mittwoch bei der Match-PK noch mit markigen Worten, dass er gegen die Roma ein Tor schiessen werde. Am Ende freute er sich dennoch: Der Sieg gegen die Italiener ist schliesslich ein Coup.