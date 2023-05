Champions League: Inter-Profi Acerbi tritt Gegenspieler Tonali

Die Mannschaft von Coach Simone Inzaghi gewann am Dienstag das Halbfinal-Rückspiel dank Lautaro Martínez mit 1:0 – der Weltmeister hatte am Wochenende geheiratet und liess sein Team nach dem 2:0-Erfolg im ersten Duell durch sein Tor in der 74. Minute erneut jubeln. Milan konnte eine souveräne Inter-Defensive nicht knacken.