Schweizer Söldner im Check : Vargas profitiert bei Sieg von Elvedi-Patzer – Frey trifft weiter wie er will

Nicht alle Schweizer Söldner konnten dieses Wochenende brillieren. Im Söldner-Check gibt den Überblick über die Schweizer Fussballer im Ausland.

Michael Frey zeigt sich bei Antwerpen weiterhin in Baller-Laune.

Wir werfen einen Blick auf die Leistungen der Schweizer Söldner am Wochenende.

Bundesliga

Immer wieder brillierte der Innenverteidiger mit starken Pässen in der Offensive. In der Defensive beim 4:2 gegen Union Berlin an keinem Gegentreffer beteiligt.