St. Margrethen SG: Vaseline-Trick mit Vignette kommt Deutschen (60) teuer zu stehen

Im November reiste ein 60-jähriger Deutscher per Auto als Tourist über den Grenzübergang bei St. Margrethen SG. Dort stellten Beamte fest, dass an der Frontscheibe des Citroëns eine manipulierte Autobahnvignette klebte. «Die Vignette wurde auf eine Klarsichtfolie geklebt und mit Vaseline an der Frontscheibe befestigt», schreibt die Staatsanwaltschaft in ihrem Strafbefehl. «So kann die Vignette mehrfach verwendet werden, was nicht den Bestimmungen des Gesetzgebers entspricht.»