Netstal: Vater (29) verletzt Baby im Drogenrausch

Am Mittwochnachmittag, um ca. 15.45 Uhr, wurde in einem Mehrfamilienhaus in Netstal ein Säugling verletzt. Im Beisein seiner Familie verletzte ein 29-jähriger Vater im Drogenrausch sein einmonatiges Baby. Wie die Kantonspolizei Glarus am Donnerstag mitteilte, verständigte die Schwester des 29-Jährigen den Polizeinotruf. Das Baby wurde mit der Rega ins Kinderspital Zürich geflogen. Es befindet sich zur Überwachung auf der Intensivstation.