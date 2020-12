In der Ortschaft Lancaster soll sich am 4. Dezember eine grausame Tat ereignet haben.

Die Polizei von Los Angeles hat am Freitag einen Mann in seinem Haus in der Ortschaft Lancaster festgenommen. Eigentlich war am frühen Morgen die Feuerwehr wegen eines angeblichen Gaslecks ausgerückt. Doch an der Adresse entdeckten die Feuerwehrmänner die Leichen zweier Kinder. Das 13 Jahre alte Mädchen und der 12-jährige Bub w urden laut Poliz e iangaben e rstochen und enthauptet.