Österreich

Vater (38) stirbt nach Wespenstich im Camping-Urlaub

Ein tragischer Todesfall erschütterte am Freitagabend die südösterreichische Region Kärnten.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 16 Uhr. Der Familienvater befand sich mit seiner Frau und deren beiden Kindern auf seinem Campingstellplatz am Turnersee im Bezirk Völkermarkt. Dort stach ihn eine Wespe in den Rücken, wie seine Frau schilderte. Zwar habe er vor acht Jahren bereits eine allergische Reaktion gezeigt, sei in der Zwischenzeit aber bereits mehrmals von einer Wespe gestochen worden und habe keine Symptome gezeigt.