Zug - Vater (49) und Sohn (10) wegen Brand ins Spital eingeliefert

In einem Reiheneinfamilienhaus in Zug ist am Montag ein Feuer ausgebrochen.

An der Löberenstrasse in Zug ist es in der Nacht auf Montag zu einem Brand gekommen. Die Zuger Polizei wurde kurz vor 3.30 Uhr über das Feuer in einem Reihenhaus informiert, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Eingangsbereich des Gebäudes in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Wegen des vielen Rauchs musste das Haus vollständig entraucht werden.