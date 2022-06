Todesopfer Nummer 4 und 5: Vater (56) und Sohn (21) sterben beim gefährlichsten Töffrennen der Welt

An der Tourist Trophy auf der britischen Insel Isle of Man ist es zu einem weiteren tragischen Unfall gekommen. Das britische Vater-Sohn-Duo Roger und Bradley Stockton verunfallte in der letzten Runde des Rennens tödlich.

1 / 4 Das Vater-Sohn-Duo nahm zum ersten Mal gemeinsam an der Tourist Trophy teil. Facebook Für den 21-jährigen Bradley Stockton war es die Premiere an der Tourist Trophy. Screenshot Twitter Die Tourist Trophy ist das gefährlichste Rennen der Welt. IMAGO/PRiME Media Images

Darum gehts

Schon wieder eine schockierende Nachricht von der Tourist Trophy auf der Isle of Man: Das Vater-Sohn-Duo Roger und Bradley Stockton verunfallte in der letzten Runde des Rennens in ihrem Seitenwagen-Gespann tödlich. Die Rennleitung entschied danach, das Rennen sofort abzubrechen.

In einem auf Twitter veröffentlichten Statement schreibt der Veranstalter: «Mit tiefer Trauer geben die Isle of Man TT Races den Verlust von Roger (56) und Bradley Stockton (21) bekannt, die in der letzten Runde des zweiten Seitenwagenrennens der TT 2022 verunglückt sind.»

In einem Statement, welches der Veranstalter veröffentlichte, heisst es weiter: «Der Verlust zweier Mitglieder unseres Fahrerlagers und zweier Menschen aus derselben Familie ist wirklich herzzerreissend, aber das Band zwischen einem Vater und einem Sohn, die ihren Traum verwirklicht haben, gemeinsam bei der TT anzutreten, gibt uns einen Lichtblick in einer so dunklen Zeit.»

265 Tote in über 115 Jahren Renngeschichte

An der diesjährigen Tourist Trophy auf der Isle of Man sind Vater und Sohn bereits Todesopfer Nummer vier und fünf. Bereits vor einer Woche, am 3. Juni, war Mark Purslow beim Qualifying für die Isle of Man Tourist Trophy ums Leben gekommen. Bereits einen Tag vor dem tödlichen Unfall von Purslow musste Rennfahrer David Moffitt nach einem schweren Unfall mit dem Helikopter nach Liverpool ins Krankenhaus gebracht und die Qualifikation zunächst abgebrochen werden. Er befindet sich in kritischem, aber stabilem Zustand, wie der «Guardian» berichtete.

Auch das französische Seitenwagen-Duo César Chanal und Olivier Lavorel verunfallte, ihr Wagen ging in Flammen auf. Chanal verstarb, sein Beifahrer soll im Spital immer noch um sein Leben kämpfen. In der über 115-jährigen Renngeschichte ist es somit schon zu 265 Todesfällen gekommen.