Tomasz Listkiewicz: Der Vater von Final-Schiri leitete Final mit Maradona

Tomasz Listkiewicz ist einer von zwei Linienrichtern im WM-Final. Bereits sein Vater stand in einem WM-Final an der Linie – in einem besonderen.

1 / 3 Man sieht sich im Leben immer zweimal. Das Polen-Gespann leitet bereits eine Partie von Argentinien. IMAGO/Newspix Und zwar den Achtelfinal gegen Australien. IMAGO/Newspix Sein Vater Michał Listkiewicz (links zwischen Maradona und Matthäus) assistierte im WM-Final 1990. imago images/Laci Perenyi

Darum gehts Tomasz Listkiewicz ist Linienrichter im WM-Final.

1990 stand sein Vater im WM-Final an der Linie.

Damals verlor Argentinien gegen Deutschland.

Am Sonntag um 16 Uhr (live bei uns) schaut gefühlt die ganze Welt aufs Lusail Stadion in Doha. Denn der WM-Final steht an. Als sich Frankreich vor vier Jahren gegen Kroatien zum zweiten Mal in der Geschichte zum Weltmeister kürte, verfolgten mehr als 3,5 Milliarden Menschen das Geschehen.

Mbappé und Co. haben die Chance auf die Titelverteidigung. Superstar Messi und seine Argentinier wollen das verhindern. Eine solche Affiche braucht würdige Leitung. Dem Polen Szymon Marciniak wird diese Ehre zuteil. Der 41-Jährige wird von an der Linie von Tomasz Listkiewicz unterstützt. Bereits dessen Vater stand in einem WM-Final.

Kein gutes Omen für Messi?

Michał Listkiewicz war wie sein Sohn Linienrichter. Der Pole stand beim WM-Final 1990 an der Seite von Schiedsrichter Edgardo Codesal auf dem Platz. Im Endspiel der WM in Italien traf Argentinien auf Deutschland.

Ein gewisser Diego Maradona führte die Albicelestes an, scheiterte jedoch auf der Mission Titelverteidigung an Lothar Matthäus und Co. Mit einem Sieg am Sonntag will Messi in der inoffiziellen Liste der grössten Fussballer aller Zeiten an seinem Landsmann vorbeiziehen.

Wem magst du den WM-Titel mehr gönnen? Argentinien, Lionel Messi hätte es sehr verdient. Frankreich, Les Bleues sollen den Titel verteidigen. Mir egal, ich schaue lieber Ski.